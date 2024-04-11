Димаш Кудайберген встретился со спасателями в Актюбинской области и поблагодарил за их труд
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Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген встретился со спасателями в городе Кульсары и поблагодарил за их труд, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген приехал в пострадавший от паводков родной Актобе. Певец встретился с военнослужащими воинской части 20982 МЧС Актюбинской области. Спасатели сейчас ведут работы по ликвидации последствий паводков в городе Кульсары.
Исполнитель выразил благодарность военным за их труд.
"От всего сердца благодарю своих братьев, пусть будет доволен вами Всевышний. Мы должны проявить сплоченность в эти дни тяжелых испытаний. Пусть будущее нашей страны будет светлым, а все горести уйдут с этими днями", - отметил он в ходе встречи.
Ведомство отмечает, что в аварийно-спасательных работах задействованы спасатели Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областей и Алматы, а также военнослужащие МЧС, Минобороны и Нацгвардии, работники МИО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2082776-dimash-kudaybergen-vstretilsya-so-spasatelyami-v-aktyubinskoy-oblasti-i-poblagodaril-za-ih-trud/