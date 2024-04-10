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Димаш Кудайберген приехал в пострадавший от паводков Актобе (видео)

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский артист Димаш Кудайберген приехал в родной Актобе, пострадавший от паводков. Он встретился с местными жителями, чтобы выразить свою поддержку, передает NUR.KZ.

"Сегодня я приехал в Актобе и встретился с местными жителями, которые пострадали от паводков. Я призвал их быть сильными и отметил, что наша сила – в единстве.

Кроме того, я посетил открытый в городе центр гуманитарной помощи, встретился с молодыми волонтерами и выразил им свою признательность", - отметил Димаш Кудайберген, разместив кадры из Актобе.

Ранее Димаш Кудайберген высказался о ситуации с паводками в Казахстане. Исполнитель призвал помочь людям, оказавшимся в беде из-за наводнений.

Мы также писали, что Мадина Садвакасова перечислила миллион тенге в помощь пострадавшим от паводков, а российский рэпер Моргенштерн сообщил, что направит гуманитарную помощь в Костанайскую область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2082047-dimash-kudaybergen-priehal-v-postradavshiy-ot-pavodkov-aktobe-video/

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