Димаш Кудайберген приехал в пострадавший от паводков Актобе (видео)

Казахстанский артист Димаш Кудайберген приехал в родной Актобе, пострадавший от паводков. Он встретился с местными жителями, чтобы выразить свою поддержку, передает NUR.KZ.

"Сегодня я приехал в Актобе и встретился с местными жителями, которые пострадали от паводков. Я призвал их быть сильными и отметил, что наша сила – в единстве.

Кроме того, я посетил открытый в городе центр гуманитарной помощи, встретился с молодыми волонтерами и выразил им свою признательность", - отметил Димаш Кудайберген, разместив кадры из Актобе.

Ранее Димаш Кудайберген высказался о ситуации с паводками в Казахстане. Исполнитель призвал помочь людям, оказавшимся в беде из-за наводнений.

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