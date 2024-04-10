Ренат Гайсин принимает участие в берегоукрепительных работах в родном Атырау (фото, видео)
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Казахстанский композитор, продюсер Ренат Гайсин отправился в родной Атырау, чтобы поддержать пострадавших от паводков. Он также принял участие в берегоукрепительных работах, передает NUR.KZ.
Ренат Гайсин показал, как принимает участие в берегоукрепительных работах в селе Береке Атырауской области. Он отметил локацию и заявил, что любит свой родной край.
"Моя родина превыше всего. Я буду вечно ее любить", - отметил маэстро.
Фото и видео из Атырау композитор разместил в сторис и ленте своего Instagram.
"Сегодня был плодотворный трудовой день. Подготовили около 500 мешков с песком. Завтра снова подъем и в смену. Атырау - мой родной край. Наши парни и девушки - настоящие патриоты", - написал он.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2082488-renat-gaysin-prinimaet-uchastie-v-beregoukrepitelnyh-rabotah-v-rodnom-atyrau-foto-video/