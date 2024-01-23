"Выбежал на улицу в шортах": как звезды шоу-бизнеса отреагировали на землетрясение в Алматы
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Сильное землетрясение, произошедшее в Алматы этой ночью, вызвало панику у жителей города. Звезды шоу-бизнеса показали, как отреагировали на случившееся, передает NUR.KZ.
Жания Джуринская опубликовала видео, снятое на парковке, еще ночью.
"Рандомные вещи. Бег в никуда. Я смеюсь, когда у меня истерика. Говорят, будет в 5 утра еще серьезной толчок! Верить?" - написала она.
Алихан Байзаков рассказал, что оказался на улице в шортах.
"Землетрясение в Алмате, аж в шортах выбежал. Очень страшно, оказывается, шкафы с люстрами бились", - рассказал он.
Брат Байзаковой поехал в аэропорт.
"В аэропорту я, потому что искали ближайшие билеты для близких в Астану, будьте аккуратнее", - написал он.
Певец Серик Ибрагимов показал, как стоит в пробке по Аль-Фараби.
"Все стараются выехать за город. В Алматы было землетрясение. Думаю, что многие направляются в частные дома, мы тоже с семьей едем в частный дом", - рассказал он.
Солист группы "Жігіттер" Баглан Абдраимов показал, как стоит с соседями во дворе ЖК.
"Пусть Аллах сохранит нас всех", - пишет он.
Актриса Дина Тасбулатова призналась, что была в панике. Она выбежала и сидела в машине вместе с котом, который тоже был напуган.
"Уехали за город, на дорогах были страшные пробки. На заправках как в фильмах про апокалипсис", - рассказала она.
Певица Наzима тоже провела эту ночь в машине. Артистка сделала для себя вывод, что нужно всегда быть готовым к такой ситуации.
"Иметь тревожную сумку. И не жить в высотных домах, потому что спуститься вниз с 20-го этажа за несколько минут по лестнице невозможно", - заявила она.
Кобызистка Акерке Буркитбай, супруга Али Окапова, призналась, что впервые испытала такой страх.
"Первое землетрясение такой силы, как я приехала в Алматы. Случившееся не только сотрясло землю, но и нас должно встряхнуть и привести в чувство. Давайте ценить друг друга и быть добрее. Пусть Аллах хранит нас всех", - написала она.
Ерке Есмахан, находящаяся за границей на отдыхе, рассказала, что услышала о происходящем.
"Мы на связи со всеми родными. Находясь вдалеке, переживаем, не до сна теперь. Пусть Аллах поможет. Пусть в нашей стране все будет хорошо. Мы молимся", - написала она.
Напомним, сегодня после полуночи в Алматы произошло сильное землетрясение. Позже стали известны подробности. Ощутимость в Алматы составила 5 баллов. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев призвал жителей не поддаваться панике и оставаться на улице до особых распоряжений. Позже в Алматы произошли повторные толчки ощутимостью 2-3 балла.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2056950-vybezhal-na-ulitsu-v-shortah-kak-zvezdy-shou-biznesa-otreagirovali-na-zemletryasenie-v-almaty/