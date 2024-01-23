"Выбежал на улицу в шортах": как звезды шоу-бизнеса отреагировали на землетрясение в Алматы

Сильное землетрясение, произошедшее в Алматы этой ночью, вызвало панику у жителей города. Звезды шоу-бизнеса показали, как отреагировали на случившееся, передает NUR.KZ.

Жания Джуринская опубликовала видео, снятое на парковке, еще ночью.

"Рандомные вещи. Бег в никуда. Я смеюсь, когда у меня истерика. Говорят, будет в 5 утра еще серьезной толчок! Верить?" - написала она.

Алихан Байзаков рассказал, что оказался на улице в шортах.

"Землетрясение в Алмате, аж в шортах выбежал. Очень страшно, оказывается, шкафы с люстрами бились", - рассказал он.

Брат Байзаковой поехал в аэропорт.

"В аэропорту я, потому что искали ближайшие билеты для близких в Астану, будьте аккуратнее", - написал он.

Певец Серик Ибрагимов показал, как стоит в пробке по Аль-Фараби.

"Все стараются выехать за город. В Алматы было землетрясение. Думаю, что многие направляются в частные дома, мы тоже с семьей едем в частный дом", - рассказал он.

Солист группы "Жігіттер" Баглан Абдраимов показал, как стоит с соседями во дворе ЖК.

"Пусть Аллах сохранит нас всех", - пишет он.

Актриса Дина Тасбулатова призналась, что была в панике. Она выбежала и сидела в машине вместе с котом, который тоже был напуган.

"Уехали за город, на дорогах были страшные пробки. На заправках как в фильмах про апокалипсис", - рассказала она.

Сторис Дины Тасбулатовой. Скриншот: instagram.com/dina_tasbulatova

Певица Наzима тоже провела эту ночь в машине. Артистка сделала для себя вывод, что нужно всегда быть готовым к такой ситуации.

"Иметь тревожную сумку. И не жить в высотных домах, потому что спуститься вниз с 20-го этажа за несколько минут по лестнице невозможно", - заявила она.

Сторис Наzимы. Скриншот: instagram.com/13nazima

Кобызистка Акерке Буркитбай, супруга Али Окапова, призналась, что впервые испытала такой страх.

"Первое землетрясение такой силы, как я приехала в Алматы. Случившееся не только сотрясло землю, но и нас должно встряхнуть и привести в чувство. Давайте ценить друг друга и быть добрее. Пусть Аллах хранит нас всех", - написала она.

Сторис Акерке Буркитбай. Скриншот: instagram.com/akerkeburkitbay

Ерке Есмахан, находящаяся за границей на отдыхе, рассказала, что услышала о происходящем.

"Мы на связи со всеми родными. Находясь вдалеке, переживаем, не до сна теперь. Пусть Аллах поможет. Пусть в нашей стране все будет хорошо. Мы молимся", - написала она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, сегодня после полуночи в Алматы произошло сильное землетрясение. Позже стали известны подробности. Ощутимость в Алматы составила 5 баллов. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев призвал жителей не поддаваться панике и оставаться на улице до особых распоряжений. Позже в Алматы произошли повторные толчки ощутимостью 2-3 балла.