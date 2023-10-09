"Обстрел": Галкин заявил, что вместе с семьей сидит в бомбоубежище в Израиле (фото)

Российский юморист Максим Галкин, проживающий в Израиле, опубликовал фотографию с детьми, сообщив, что они сидят в бомбоубежище, передает NUR.KZ.

Известный российский юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram Stories снимок, на котором двое его детей – Елизавета и Гарри – сидят в на диване в помещении.

"Обстрел, сидим в бомбоубежище", – подписал он фото.

Дети Максима Галкина. Скришот: instagram.com/maxgalkinru

Вчера артист вышел на связь с поклонниками, заявив, что они проснулись от сирен. Он также выразил поддержку Израилю.

"Сегодня в 06:30 мы проснулись от сирен… Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!" – написал Галкин.

Позже он сообщил, что не собирается покидать страну и будет всячески помогать израильскому народу.

Добавим, что Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми переехали в Израиль в прошлом году.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. По его словам, армия будет действовать повсюду с полной силой.

Мы писали, что разразившийся конфликт прокомментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что поддерживает законную оборону палестинской нации.

Сегодня министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы.

Также, по последним данным, число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 560. При этом с израильской стороны погибли по меньшей мере 800 человек, а число пострадавших превысило 2500 человек.