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"Буду сдавать кровь, буду помогать": Галкин заявил, что не собирается покидать Израиль (видео)

Опубликовано:

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что уехал из Израиля. Шоумен заявил в соцсети, что не собирается покидать страну и будет всячески помогать израильскому народу, передает NUR.KZ.

Ранее Максим Галкин рассказал о ситуации в стране. На этот раз он записал ролик, в котором обратился к своим подписчикам.

"Мои дорогие подписчики! Вот сегодня у нас понедельник, сейчас в Израиле относительно затишье в том районе, где живем мы. До этого выли сирены. Я записываю это видео, чтобы разъяснить, опровергнуть какие-то слухи. Для меня это важно.

Не потому, что я хочу спорить с ботами или просто со злыми, малоразвитыми людьми, которые пишут гадости в комментариях. Это не цель. И те блогеры, которые будут освещать это видео как ответ россиянам, ошибаются.

Не отвечаю ботоферме и уж тем более не равняю ее с российским народом и с Россией. Сколько бы пропаганда не пыталась уверить, что вот это злобное, агрессивное, малообразованное меньшинство и есть современная Россия, я в это никогда не поверю.

И буду бороться, чтобы у России все-таки было другое лицо. А оно есть, большинство россиян при том, что молчат, я сердцем это чую, они понимают, где добро, а где зло, они знают правду.

Поэтому это не ответ россиянам. Это разговор со светлыми людьми по всему миру", - отметил артист.

Галкин рассказал, что больше полутора лет назад уехал с семьй из России в Израиль и это был осознанный выбор.

"Сколько бы не пытались называть наш отъезд бегством - это неправда. Бегут от угрозы. Нам ничего не угрожало. Как и России ничего не угрожало в феврале 22 года. Почему мы уехали - объяснять не буду, умные знают, а дуракам повторять бесполезно. Израиль был нашим осознанным выбором.

Мы уже много лет граждане европейского союза, у нас есть европейские паспорта, можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных цивилизованных европейских стран, без проблем, хоть завтра.

Но мы выбрали Израиль, потому я очень люблю эту страну, потому что мне здесь спокойно, потому что мы с Аллой чувствуем себя здесь своими, не чужими. Так же, как мы всегда чувствовали себя в России. Я еврей по маме, это часть меня.

Мы выбрали Израиль и ни одну минуту об этом не жалеем. И сегодня, в эти трудные и горестные для Израиля дни, мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать, хотя она есть. Аэропорт открыт, авиакомпании на свой страх и риск работают.

Мы с Аллой хотим поддержать израильский народ. Мы гордимся, что теперь имеем отношение к такой сплоченной нации. Израильтяне не бегут, они прилетают сюда. Те, кто спрашивают, почему я не на фронте, а здесь. Я бы пошел туда, но не служил. Я могу помочь по-другому - буду сдавать кровь, буду помогать", - заявил он.

Напомним, после начала военных действий со стороны России в Украине Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми переехали в Израиль. Шоумен неоднократно высказывался на тему войны, а также выступал с ее критикой на своих концертах. В России артист внесен в список иноагентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2040195-budu-sdavat-krov-budu-pomogat-galkin-zayavil-chto-ne-sobiraetsya-pokidat-izrail-video/

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