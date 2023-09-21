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Дело Торегали Тореали рассматривают в суде Алматы: ему грозит до 20 суток ареста

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Торегали Тореали
Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

В Турксибском районном суде города Алматы находится на рассмотрении уголовное дело в отношении казахстанского артиста Торегали Тореали, сообщает официальный Facebook-аккаунт алматинских судов.

"В Турксибском районном суде города Алматы находится на рассмотрении уголовное дело в отношении Т.Алиханова (Торегали Тореали), по факту оскорбления представителя власти при исполнении им служебных обязанностей (часть 1 статьи 378 УК РК)", – говорится в сообщении.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 378 УК РК, оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до 80 МРП (276 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.

Напомним, 14 июня Торегали Тореали задержали сотрудники полиции в Алматы в состоянии наркотического опьянения. Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет.

Позже его адвокат Тлеужан Кишкенебаев заявил, что в момент задержания в автомобиле с ним находилась беременная супруга.

16 июня стало известно, что в его отношении завели уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК "Оскорбление представителя власти".

Позже казахстанский певец получил еще трое суток ареста. А потом артиста снова наказали. Он получил 15 суток еще за два нарушения.

В середине июля Торегали Тореали выпустили на свободу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2037570-delo-toregali-toreali-rassmatrivayut-v-sude-almaty/

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