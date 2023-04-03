"Остановите тур": фанаты Максим требуют прекращения концертов певицы

Максим. Фото: vk.com/maksimsinger

Поклонники Максим вновь обеспокоены состоянием певицы. После прошедшего концерта в Твери фанаты требуют отменить концертный тур и уделить внимание здоровью артистки.

Как пишет телеграм-канал Super.ru, на концерте в Твери певица едва держалась на ногах и с трудом пела, после чего поклонники начали бить тревогу.

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент на сцене с Мариной Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим. Ранее во время выступления в Сочи, певица почувствовала себя плохо, бросила микрофон и убежала со сцены.

Под последним постом певицы в Instagram фанаты Марины просят менеджеров отменить концертный тур и обратить внимание на состояние ее здоровья.

"Прекратите давать концерты в таком состоянии!", "Отменяйте тур, ее в больницу надо!", "Уважаемый менеджер Марины, остановите тур", "Остановитесь! Здоровью уделите внимание, если не ради себя, так ради своих детей", - прокомментировали фолловеры.

Некоторые подписчики объяснили подобное поведение певицы, предположив, что она находится в интересном положении.

"Легкой беременности", "Да она беременная, видно же, а по контракту наверное нельзя отменять", "Здесь на фото такая худенькая, а на концерте огромный животик, плюс еще стояла на ногах. Бедная девочка, ей нужна помощь", - написали подписчики.

После многочисленных просьб и требований фан-клуба певицы на связь вышел концертный директор Павел Назаров и высказался на своей странице в Instagram. Он заявил, что решение о продолжении выступлений зависит от самого артиста.

"Решение, выступать перед своим зрителем или нет, всегда остается за артистом! Бывают случаи, когда по ряду причин концерты отменяются. А бывают, когда артист ради своего зрителя выходит на сцену во что бы то ни стало. Люди это видят, понимают и поддерживают любимого артиста в любых ситуациях!" - высказался он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2015120-ostanovite-tur-fanaty-maksim-trebuyut-prekrascheniya-kontsertov-pevitsy/