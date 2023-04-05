"Есть вещи, которые несовместимы": певица МакSим сделала заявление

МакSим. Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим прервала молчание и рассказала поклонникам в Instagram о решении перенести концерты на новые даты из-за необходимого лечения, передает NUR.KZ.

Марина Абросимова (настоящее имя МакSим - прим. ред.) сделала заявление после скандального концерта в Твери, где она едва стояла на ногах и с трудом пела. Артистка сообщила, что приняла решение перенести концертный тур.

"Хочу попросить всех прекратить публичные разборки и истерики. Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты", - рассказала МакSим.

По словам Марины, она сейчас проходит курс лечебных процедур, который несовместим с ее плотным рабочим графиком.

"Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур", - написала она.

Однако в Telegram-канале Super.ru утверждают, что журналисты издания заметили артистку в одном из баров с кальяном.

Напомним, ранее из-за плохого самочувствия певица ушла со сцены во время выступления в Сочи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2015472-est-veschi-kotorye-nesovmestimy-pevitsa-maksim-sdelala-zayavlenie/