Димаш Кудайберген направит средства от концертов пострадавшим от землетрясения

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген отреагировал на трагические события, произошедшие в Турции и Сирии. Он намерен передать часть средств от своих концертов в помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения, передает NUR.KZ.

Димаш опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к близким погибших, выразив свои соболезнования. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

"С ужасом узнал о трагедии, которая произошла в Турции, Сирии и многих других странах, унеся за собой более тысячи жизней… Выражаю глубочайшие соболезнования всем близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и сил.

Также хотел сообщить, что часть вырученных средств от продажи билетов на мои концерты в рамках мирового турне Stranger будет передана в помощь пострадавшим в результате стихийного бедствия", - отметил исполнитель.

Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции случилось разрушительное землетрясение, число погибших, по последним данным, выросло до 3419 человек. Подземные толчки ощущались также в Сирии, где тоже немало человеческих жертв и обрушены здания.

Днем 6 февраля в Турции случилось еще одно землетрясение, в городе Диярбакыре обрушилось здание. В Турции объявлен национальный траур, который продлится до 12 февраля.

Президент Казахстана поручил правительству направить в пострадавшие районы Турции спасателей и медиков. Самолет с казахстанскими спасателями уже приземлился в Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2008422-dimash-kudaybergen-napravit-sredstva-ot-kontsertov-postradavshim-ot-zemletryaseniya/