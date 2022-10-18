"Бояться нечего, не переживайте": Ерке Есмахан сообщила, что попала в больницу

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан сообщила своим подписчикам в соцсети о том, что попала в больницу. Ерке поблагодарила всех за пожелания ей скорейшего выздоровления, передает NUR.KZ.

Совсем недавно Ерке Есмахан вернулась из Европы, она побывала в Париже, где приняла участие в концерте к 100-летию Розы Баглановой.

В Риме Ерке запечатлелась за руку с мужчиной, чем заинтриговала своих фанатов. А после артистка призналась, что задумалась о замужестве. Фолловеров такое заявление очень обрадовало, ведь они желают счастья своей любимице.

Ну а в этот раз новости, полученные от Ерке, расстроили пользователей Казнета. Артистка попала в больницу.

"Добрый день. Я все-таки попала в больницу. Но бояться нечего, не переживайте", - заявила она.

А после Ерке отметила, что обязательно встанет на ноги через несколько дней.

"Пусть будет доволен Аллах всеми, кто желает мне скорейшего выздоровления, пишет теплые слова. Благодарю! Даст Бог, через 2-3 дня я буду уже бегать, так сказал мне врач", - сообщила певица.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1993150-boyatsya-nechego-ne-perezhivayte-erke-esmahan-soobschila-chto-popala-v-bolnitsu/