Ерке Есмахан рассказала об участии в концерте к 100-летию Баглановой в Париже (видео)

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан поделилась впечатлениями от концерта, проведенного в Париже в честь 100-летия Розы Баглановой. Ерке призналась, что это исторический момент в ее творчестве, передает NUR.KZ.

Ранее Ерке Есмахан говорила, что мечтала с детства посетить столицу Франции, куда отправилась недавно. Артистка опубликовала в Instagram кадры своего выступления на сцене в Париже.

"Вообще-то, я приехала в Париж путешествовать. Но, по велению Аллаха, одновременно поступило прекрасное предложение. В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялся концерт, посвященный 100-летнему юбилею легендарной певицы Розы Баглановой.

Я исполнила в Париже песню "Іңкәрім-ай" из репертуара Розы Баглановой, написанную Толегеном Мухамеджановым. Мне хотелось спеть ее по-особенному.

Потому что участие в таком концерте - это исторический момент в моей жизни и моем творчестве. Большая честь. Незабываемые впечатления", - призналась Ерке.

Отметим, что на концерте мастеров искусств Казахстана в Париже выступили также известные казахстанские артисты - Ренат Гайсин, Жубаныш Жексенулы, Медет Чотабаев, Диная, Индира Едильбаева и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1991669-erke-esmahan-rasskazala-ob-uchastii-v-kontserte-k-100-letiyu-baglanovoy-v-parizhe-video/