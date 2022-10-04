"Мечтала с детства увидеть Париж": Ерке Есмахан устроила себе каникулы во Франции

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная исполнительница Ерке Есмахан устроила себе волшебные каникулы во Франции. Артистка наслаждается достопримечательностями Парижа, отметив, что попасть сюда было ее детской мечтой, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан разместила в Instagram фото из столицы Франции, где запечатлелась на фоне знаменитой Эйфелевой башни. Она призналась, что давно мечтала попасть сюда.

"Увидеть Париж я мечтала с детства. А когда повзрослела, то не приезжала сюда, даже если выпадала возможность. Позже я объясню причину. Этой осенью Всевышний позволил мне претворить заветную мечту в жизнь, все случилось даже лучше, чем я хотела. Париж - это город любви", - рассказала Ерке.

Фанаты пожелали Ерке прекрасного отдыха.

"Желаем вам найти свою любовь в городе любви", "Париж невозможно не любить", "Очень красиво. Хорошего вам отдыха", "Вы украсили Париж своим появлением", - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990991-mechtala-s-detstva-uvidet-parizh-erke-esmahan-ustroila-sebe-kanikuly-vo-frantsii/