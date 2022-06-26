Мероприятие несанкционированное: акимат Петропавловска запретил флэшмоб в честь Шатунова

Юрий Шатунов. Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

Акимат Петропавловска на своей официальной странице в Instagram сообщил о том, что флэшмоб, который хотели провести в честь певца Юрия Шатунова, не состоится.

Представители акимата отметили, что данная акция не согласована.

"Уважаемые жители города, мероприятие, посвященное памяти Юрия Шатунова, между улицами Интернациональная и Букетова не состоится. Флэшмоб несанкционированный. Просим доверять только официальной информации", - говорится в сообщении.

Напомним, бывший солист группы "Ласковый май" умер 23 июня, артисту было 48 лет. Причиной смерти музыканта стал обширный инфаркт.

Сегодня, 26 июня, в Москве проходит прощание с Юрием Шатуновым. Сотни людей пришли, чтобы проститься с любимым артистом. Поклонники несут к месту церемонии цветы.

Один из фанатов Шатунова прислал целый грузовик цветов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975728-meropriyatie-nesoglasovannoe-akimat-petropavlovska-zapretil-fleshmob-v-chest-shatunova/