Сотни людей пришли проститься с Юрием Шатуновым в Москве (фото, видео)

Юрий Шатунов. Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

Прощание с певцом Юрием Шатуновым началось в Москве. На Троекуровском кладбище сотни людей, которые пришли, чтобы проститься с любимым артистом.

Огромная очередь выстроилась на вход на Троекуровском кладбище, пишет РИА Новости. Эти люди пришли сюда, чтобы попрощаться с Юрием Шатуновым.

Многие несут букеты белых роз - траурный зал усыпан этими цветами, сообщают корреспонденты издания. Отметим, что песня "Белые розы" была одним из главных хитов Шатунова.

На церемонии дежурят врачи скорой помощи.

Напомним, что Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Казахстанский и российский шоу-бизнес оказался шокирован внезапной смертью 48-летнего солиста "Ласкового мая".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1975716-sotni-lyudey-prishli-prostitsya-s-yuriem-shatunovym-v-moskve-foto-video/