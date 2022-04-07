Ставший отцом в седьмой раз Сабит Абдыкалыков попал в больницу

Сабит Абдыкалыков. Фото: instagram.com/sabit_abdykalykov

Казахстанский актер и продюсер Сабит Абдыкалыков, недавно ставший папой в седьмой раз, попал в больницу. На протяжении многих лет артист обращается за помощью к кардиологам, передает NUR.KZ.

Сабит Абдыкалыков выразил признательность коллективу Алматинского городского кардиологического центра, отметив, что врачи спасли ему жизнь. О пережитом инфаркте он ранее рассказывал своим подписчикам.

"Настоящие профессионалы. В 2016 году у меня был инфаркт и они меня спасли. Вот уже семь лет они лечат мое сердце", - написал Сабит.

Подписчики пожелали ему скорейшего выздоровления. Слова поддержки адресовали ему и звездные коллеги - певец Омиркул Айниязов, журналист Асхат Садырбай и другие.

"Выздоравливайте, Саке", "Ни о чем не беспокойтесь, не давайте нагрузку на сердце, живите и радуйтесь. Все проблемы решаемы", "Не болейте, вы нам очень нужны", "Живите до ста, пусть дети вас радуют", "Сердце обычно болит у тех, кто чист душой", "Молимся за вас, пусть наши молитвы будут услышаны Всевышним в священный Рамазан", - отметили они.

Отметим, что в конце февраля Сабит Абдыкалыков стал отцом в седьмой раз. Бывшая супруга Айгуль Иманбаева поздравила его с пополнением в семье. Продюсер организовал красивую выпуску жене и новорожденному сыну. Позже он рассказал, как назвал ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1963942-sabit-abdykalykov-popal-v-bolnitsu/