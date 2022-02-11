Сабит Абдыкалыков рассказал, как назвал седьмого ребенка

Сабит Абдыкалыков с женой и сыновьями. Фото: instagram.com/sabit_abdykalykov

Отечественный продюсер и актер Сабит Абдыкалыков рассказал, какое имя дал своему новорожденному сыну. Он также поблагодарил всех за теплые поздравления, передает NUR.KZ.

Недавно в семье Сабита Абдыкалыкова и актрисы Динары Абдуллиной родился второй сын. С пополнением в семье бывшего мужа тепло поздравила певица Айгуль Иманбаева.

Счастливый отец устроил красивую выписку жене и новорожденному малышу. А теперь рассказал, как назвал сына, и объяснил значение имени.

"Уважаемые братья, я выражаю огромную благодарность всем друзьям, родственникам, всему казахскому народу за то, что разделили со мной радость. Посоветовавшись мы назвали сына Абаданом.

Абадан - это вожак волчьей стаи, предводитель, храбрый и бесстрашный волк. Пусть соответствует своему имени. Говорят, когда делишься радостью, она увеличивается. Пусть каждый дом наполнится счастьем", - написал он.

Подписчики оставили свои отзывы и пожелали малышу крепкого здоровья.

"Слышала про Арлана, но про Абадана впервые слышу", "Пусть батыр растет здоровым", "Поздравляем! Пусть станет умным, грамотным, воспитанным джигитом", "Пусть станет вашей опорой и радостью", - прокомментировали они.

Отметим, что это седьмой ребенок 48-летнего Сабита Абдыкалыкова. У продюсера есть взрослый сын от Айгуль Иманбаевой, с которой он состоял в первом браке, а певица Алтынай Жорабаева родила ему четыре дочери. В 2019 году Абдыкалыков женился в третий раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1955662-sabit-abdykalykov-rasskazal-kak-nazval-sedmogo-rebenka/