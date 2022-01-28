Айгуль Иманбаева поздравила бывшего мужа с рождением сына

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская актриса Айгуль Иманбаева поздравила бывшего супруга Сабита Абдыкалыкова c пополнением в семье. У продюсера и актера родился сын, передает NUR.KZ.

В семье продюсера Сабита Абдыкалыкова и актрисы театра Динары Абдуллиной родился второй ребенок. С рождением сына счастливых родителей поздравили коллеги и друзья. Не осталась в стороне и экс-супруга Сабита Айгуль Иманбаева. Она поздравила родителей новорожденного в Instagram, отметив в сторис страничку бывшего мужа и аккаунт его жены.

Айгуль опубликовала их семейную фотографию, пожелав малышу здоровья, а также добавила смайлики с глазами-сердечками. Певица поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем, от которого имеет сына Асылжана. Его она тоже поздравила с рождением младшего брата.

Сторис Айгуль Иманбаевой. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Отметим, что после развода с Айгуль Иманбаевой Сабит Абдыкалыков женился на певице Алтынай Жорабаевой. Артистка подарила ему четырех дочерей. Сейчас Жорабаева счастлива во втором браке, девочки очень хорошо относятся к своему отчиму. Супруги не скрывают счастья, однажды муж Алтынай публично признался ей в любви.

Ранее мы писали, что Сабит Абдыкалыков пережил инфаркт. А Айгуль Иманбаева призналась, что давно уже получила благословение сына на брак. Парень считает, что его мама не должна быть одна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953514-aygul-imanbaeva-pozdravila-byvshego-muzha-s-rozhdeniem-syna/