Сабит Абдыкалыков организовал красивую выписку молодой жене и новорожденному сыну

Сабит Абдыкалыков с женой и сыновьями. Фото: instagram.com/rakhmanomar

Казахстанский продюсер и актер Сабит Абдыкалыков организовал яркую выписку молодой жене и новорожденному сыну из роддома. Разделить радость семейной пары пришли их друзья и коллеги, передает NUR.KZ.

У Сабита Абдыкалыкова и актрисы театра Динары Абдуллиной недавно родился второй сын.

Кадры выписки из роддома счастливой мамы и малыша появились на страничке Рахмана Омара - коллеги Динары и друга Сабита Абдыкалыкова.

"У друга Сабита родился "Елубай", - написал он.

Встречающие пришли с шарами и цветами. Среди тех, кто пришел поздравить счастливых родителей, был и старший сын Сабита - Асылжан. Парень родился в первом браке продюсера от певицы Айгуль Иманбаевой, которая тоже поздравила бывшего мужа с рождением сына.

Отметим, что Сабит Абдыкалыков был также женат на артистке Алтынай Жорабаевой, которая родила ему четверых дочерей. В конце 2019 года продюсер женился в третий раз.

Подписчики прокомментировали видео. Они поздравили артистов с пополнением в семье и пожелали малышу долгих лет жизни.

"Сабит молодец", "Спасибо старшему сыну Сабита, что понимает отца, пришел разделить с ним радость", "Пусть малыш будет счастливым", "Здоровья мальчику и маме", "Поздравляем! Счастья вашей семье", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954076-sabit-abdykalykov-organizoval-krasivuyu-vypisku-molodoy-zhene-i-novorozhdennomu-synu/