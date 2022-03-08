Лободу, Брежневу, Каменских и других артистов сняли с эфира из-за высказываний по Украине

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

RU.TV приостановил сотрудничество с украинскими музыкантами Иваном Дорном, Максом Барских, Потапом и Настей Каменских, MONATIK, DOROFEEVA, LOBODA, ALEKSEEV, Верой Брежневой, Валерием Меладзе, а также с российскими группами "Аквариум" и "2 Маши". Об этом музыкальный телеканал сообщил на своей официальной странице в Instagram.

"Причиной принятого решения стали резкие высказывания музыкантов в адрес России и коллег по сцене на фоне обострившихся отношений между Россией и Украиной.

Телеканал RU.TV во главу угла ставит уважение к слушателям. Надменное, презрительное отношение музыкантов к российским слушателям при высказывании своей политической позиции не оставило выбора, было принято решение расторгнуть имеющиеся контракты с вышеназванным музыкантами.

В настоящее время сложно разобраться в причинах, побудивших украинских артистов высказываться в столь агрессивной манере. Связано ли это с их личной позицией или с давлением на музыкантов и их близких, оказываемым украинской стороной.

В связи с этим решение о дальнейшей ротации и продолжении сотрудничества с указанными артистами будет приниматься позднее, после выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении телеканала.

Артисты, попавшие в этот список, призывали остановить военные действия в Украине.

Так, Светлана Лобода, не сдерживая слез, заявила, что последние 4 года жила и работала в России, сейчас же находится в Европе.

"Я хочу сказать, что в моей стране, в Украине, идет полномасштабная война. Людей убивают, они вынуждены прятаться по подвалам, им нечего есть, с ними рядом маленькие дети. У меня в Киеве моя семья, мой папа, моя сестра, мои братья, мои тети, дяди, бабушки и дедушки. И они все прячутся в гаражах, в подвалах, в метро, потому что вывезти их мы пока не можем", - сказала украинская певица.

Ранее сообщалось, что Олега Газманова и Никиту Михалкова заочно арестовали в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1959715-lobodu-brezhnevu-kamenskih-i-drugih-artistov-snyali-s-efira-iz-za-vyskazyvaniy-po-ukraine/