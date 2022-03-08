Зеленский заявил о возможности обсуждать с Россией вопросы Крыма, ДНР и ЛНР

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskiy.official

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что не исключает возможности обсуждения территориальных вопросов. Дословно его слова расшифровала Страна.ua.

Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможности признать Крым российским, а ЛНР и ДНР - независимыми.

"Мы можем обсуждать вопросы, касающиеся оккупированных территорий и непризнанных республик, не признанных никем, кроме России, псевдореспублик. Но мы можем дискутировать и искать компромисс насчет того, как эти территории будут жить.

Что для меня важно - как люди на этих территориях собираются жить - кто хочет быть частью Украины, кто в Украине скажет, что они хотят иметь их в составе. Но это еще один ультиматум. Мы не готовы к ультиматумам. Что должно быть сделано для президента Путина - перестать говорить ультиматумы и начать вести диалог, перестать жить в информационном пузыре без кислорода", - заявил президент Украины.

Напомним, ранее в своем очередном видеообращении Владимир Зеленский обвинил страны Запада в том, что они ничего не делают для остановки авиа- и ракетных ударов России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959745-zelenskiy-zayavil-o-vozmozhnosti-obsuzhdat-s-rossiey-voprosy-kryma-dnr-i-lnr/