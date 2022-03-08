"Несут ответственность за смерти": Зеленский обвинил страны Запада

Владимир Зеленский. Кадр из видео: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении обвинил страны Запада в том, что они ничего не делают для остановки авиа- и ракетных ударов России. Не закрывают небо, не дают самолеты и системы ПВО. Заявление главы государства опубликовано на его официальной странице в Instagram.

"Если мир будет в стороне - он потеряет себя. Навсегда. Потому что есть безусловные ценности. Для всех они одинаковы. Прежде всего - это жизнь. Право на жизнь для каждого. Именно то, за что мы боремся в Украине. Именно то, чего нас хотят лишить эти слабые оккупанты. Именно то, что должен защитить мир", - отметил Владимир Зеленский.

"Вина за смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах, безусловно, на России.

Но ответственность за смерти и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то там в кабинетах очевидно необходимое решение. На тех, кто еще не обезопасил украинское небо", - заявил Владимир Зеленский, сообщает Страна.ua.

По его словам, он теперь намерен напрямую обращаться к народам мира, чтобы они давили на политиков, неспособных принять решения.

Напомним, буквально накануне Владимир Зеленский потребовал от стран Запада бесполетной зоны над Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959740-nesut-otvetstvennost-za-smerti-zelenskiy-obvinil-strany-zapada/