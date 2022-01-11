"Мы не должны пасть духом": Гульзира Айдарбекова призвала казахстанцев быть сильными в трудное время

Гульзира Айдарбекова и Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Продюсер Гульзира Айдарбекова выразила соболезнования всем, кто потерял близких во время беспорядков в стране. Мать популярного певца Кайрата Нуртаса призвала казахстанцев быть сильными духом, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова опубликовала пост в Instagram со словами поддержки своих соотечественников. Она поделилась выдержками из обращения президента страны к народу, где сказано о том, что Казахстан станет сильным государством на карте мира, а наша экономика будет динамично развиваться и улучшится социальное положение граждан.

"Скажем "аминь" этим словам, выразив свое доверие. Приношу глубокие соболезнования семьям казахстанцев, которые расстались с жизнями, попав под обстрел и оказавшись в огне. Пусть их души окажутся в раю. Наш народ многое видел, и сейчас мы не должны сломиться и пасть духом. Подстрекателей и провокаторов пусть накажет Аллах", - написала она.

Подписчики продюсера оставили свои отзывы под постом.

"Мы верим президенту Токаеву. Сил нам всем", "Аминь, пусть наш народ живет в мире и согласии. Выражаем благодарность главе нашего государства. В трудное время он не бросил свой народ", "Мира вам, казахи, братья наши", "Спокойствия нашему народу", "Мира и благополучия родному Казахстану!" - написали они.

Напомним, сегодня в Казахстане объявлен день траура по погибшим в терактах. Скорбь по жертвам террора выразила телеведущая Айгуль Мукей. О беспорядках высказался также продюсер Нуртас Адамбай. Подробнее о ситуации в стране можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950254-my-ne-dolzhny-past-duhom-gulzira-aydarbekova-prizvala-kazahstantsev-byt-silnymi-v-trudnoe-vremya/