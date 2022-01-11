"От боли содрогается вся страна": Супермамасита рассказала о диком страхе за детей и близких

Алия Байтугаева. Фото: instagram.com/super.mamasita

Известная казахстанская блогерша Алия Байтугаева высказала все, что в ней накипело за минувшие несколько дней ужаса. Она призналась, что еще никогда не испытывала такого страха за жизни детей и других близких людей, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Супермамасита выразила надежду, что все плохое скоро закончится и в страну вернется мир.

"От боли содрогается вся страна. Верю, что очень скоро весь этот ужас закончится и в моем городе, в моей стране наступит мир и порядок! И все, кто подверг нас такому испытанию, будут наказаны по-максимуму! За эти пережитые трагические дни все, что казалось таким значимым: праздники, подарки, пробки, грязная машина, плохое настроение из-за всякой бытовухи, ремонт, какие-то рабочие дела - все стало таким мелким, глупым и откровенно пустым. Для меня.

Я ни разу в жизни не испытывала таких чувств, когда на тебя наваливается дикий страх за жизнь твоих детей, близких! Когда страшно выйти! Когда из окон слышатся выстрелы и крики! Когда убивают чьих-то детей, братьев, отцов и просто мирных жителей", - высказалась Алия.

Байтугаева призналась, что испытывает тоску от всего происходящего.

"Мой город почти превратился в руины. Мне жаль, мне просто жаль. Жаль, что все, что строили годами, разрушено. Жаль погибших людей, военных, жаль ни в чем не повинных детей. Я искренне скорблю вместе с вами. Мой Казахстан, я люблю тебя! И радуюсь, и плачу вместе с тобой", - написала Супермамасита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950259-ot-boli-sodrogaetsya-vsya-strana-supermamasita-rasskazala-o-dikom-strahe-za-detey-i-blizkih/