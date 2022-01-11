"Это начало нового": Айжулдыз Адайбекова призналась, что многое переосмыслила после трагедии

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса Айжулдыз Адайбекова почтила память погибших во время беспорядков в Казахстане. Она также призналась, что за прошедшие четыре дня многое переосмыслила, и призвала подписчиков, не теряя времени, позвонить и написать своим близким, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжулдыз Адайбекова напомнила о тех, кто погиб во время страшной трагедии в стране.

"Молодые и отважные! Мы помним!" - лаконично написала актриса.

Она также справилась о том, как сейчас обстоят дела у ее подписчиков.

"Надеюсь, у вас все хорошо. За эти четыре дня я переосмыслила многое. Такое ощущение, будто перестала бояться чего-либо. Но внутреннее ощущение говорит мне, что это начало нового. Не забудь позвонить и написать своим близким! Жизнь ограничена, не ждите, сделайте сегодня", - посоветовала знаменитость.

"Пусть в нашей стране будет только мир", "После такого как можно не ценить друг друга. Цените, дружите с родными", - поддержали Айжулдыз поклонники.

Напомним, мы рассказали, что происходит в Алматы после погромов.

Ранее мы также написали, что телеведущая Айгуль Мукей выразила скорбь по погибшим полицейским и военным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950253-eto-nachalo-novogo-ayzhuldyz-adaybekova-priznalas-chto-mnogoe-pereosmyslila-posle-tragedii/