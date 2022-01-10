"Ничего уже не сбудется": Айгуль Мукей выразила скорбь по погибшим полицейским и военным

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Телеведущая Айгуль Мукей высказалась о человеческих жертвах, которые понес Казахстан. Она опубликовала фотографии погибших военных и силовиков, отметив, что их жизнь оборвалась страшным образом, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Айгуль Мукей отметила, что снимки погибших защитников были первым, что она увидела, когда восстановили Интернет.

"Включили интернет, первое, что увидела - фотографии этих ребят, которых никогда уже не вернешь их матерям, отцам, детям и женам. 31 декабря эти ребята сидели за новогодним столом и строили планы на Новый Год, но ничего уже не сбудется. Жизнь вот так быстро и страшно оборвалась. Покойтесь с миром, джигиты, вы настоящие батыры казахской земли", - написала телеведущая.

Напомним, ранее мы писали, что Токаев наградил военнослужащих и полицейских, погибших при исполнении. Сообщалось также, что 16 полицейских и военнослужащих погибли, более 1300 получили ранения во время беспорядков в Казахстане.

Как стало известно, на территории Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950191-nichego-uzhe-ne-sbudetsya-aygul-mukey-vyrazila-skorb-po-pogibshim-politseyskim-i-voennym/