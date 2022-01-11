48 человек, пострадавших в беспорядках, остаются в больницах Шымкента

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В больницах Шымкента остаются 48 человек, пострадавших в результате массовых беспорядков. 5 из них - в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в управлении здравоохранения мегаполиса.

Как передает телеканал "Хабар 24", чаще всего люди поступали с огнестрельными и колото-резаными ранениями.

Среди госпитализированных и 21-летний командир отделения Национальной гвардии Самандар Бактиярулы. Он был ранен в первый день беспорядков - в правое плечо парня попала пуля, сломана рука. Сейчас Самандар приходит в себя после операции.

"Из воинской части поехали по тревоге туда. А после травматического выстрела доставили в больницу. Все было как в тумане", - поделился военнослужащий.

Во время массовых беспорядков медицинские учреждения Шымкента работали в усиленном режиме. За помощью к медикам обратились более 100 человек, половина из них - военные и сотрудники правоохранительных органов. К этому часу многие стражи порядка выписаны и по собственному желанию решили сразу вернуться на службу.

Кроме того, травмы получили и два медработника - участники беспорядков повредили 7 машин скорой помощи.

Воин-интернационалист, глава Союза ветеранов Афганистана и локальных войн Галымжан Майханов стал очевидцем неприятной ситуации, когда из-за беспорядков до роддома не могла доехать роженица.

"Скорая помощь приехала, а их не пускают. Мы попросили тех, кто здесь митинговал: "Ребята, давайте, хотя бы скорую помощь будем пропускать, потому что там больные". И первая машина, которая приехала, там женщина, которая в роддом собирается, рожать собирается", - рассказал Майханов.

Неравнодушные граждане все-таки смогли добиться, чтобы карету скорой помощи пропустили.

В полиции сообщили, что сейчас ситуация в Шымкенте под контролем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950364-48-chelovek-postradavshih-v-besporyadkah-ostayutsya-v-bolnitsah-shymkenta/