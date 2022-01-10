Появились автобусы, ждут хлеб: что происходит в Алматы после погромов

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы заработал общественный транспорт - по улицам ездят автобусы некоторых городских маршрутов, горожане отправляются по делам и в магазины. В последних ожидают буквально в ближайшее время поставку хлеба, передает NUR.KZ.

Так, в городе курсируют 11 маршрутов общественного транспорта. Их список можно увидеть здесь.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Автомобили доставки продуктов в магазины уже курсируют по городу.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Продавцы в некоторых магазинах отмечают, что в ближайшее время ожидают поступление хлеба.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Горожане отмечают, что могут рассчитываться за продукты не только наличными деньгами, но и мобильным переводом.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Недостатка продуктов на полках магазинов не отмечается.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее сообщалось, что в Алматы открыты крупные супермаркеты, работают несколько рынков и аптеки.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пострадавших от погромов торговых точках наводят порядок.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На автозаправочных станциях все еще сохраняются большие очереди из автомобилей.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сотрудники коммунальных служб наводят порядок на улицах города.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, что жизнь в городе нормализуется. Обеспечение населения услугами водоснабжения, канализации, газоснабжения, тепла ведется в штатном режиме.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также мы сообщали, что за неоплаченную парковку в городе не будут начисляться штрафы.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950246-poyavilis-avtobusy-zhdut-hleb-chto-proishodit-v-almaty-posle-pogromov-foto/