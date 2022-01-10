Появились автобусы, ждут хлеб: что происходит в Алматы после погромов

В Алматы заработал общественный транспорт - по улицам ездят автобусы некоторых городских маршрутов, горожане отправляются по делам и в магазины. В последних ожидают буквально в ближайшее время поставку хлеба, передает NUR.KZ.
Так, в городе курсируют 11 маршрутов общественного транспорта. Их список можно увидеть здесь.
Автомобили доставки продуктов в магазины уже курсируют по городу.
Продавцы в некоторых магазинах отмечают, что в ближайшее время ожидают поступление хлеба.
Горожане отмечают, что могут рассчитываться за продукты не только наличными деньгами, но и мобильным переводом.
Недостатка продуктов на полках магазинов не отмечается.
Ранее сообщалось, что в Алматы открыты крупные супермаркеты, работают несколько рынков и аптеки.
В пострадавших от погромов торговых точках наводят порядок.
На автозаправочных станциях все еще сохраняются большие очереди из автомобилей.
Сотрудники коммунальных служб наводят порядок на улицах города.
Сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, что жизнь в городе нормализуется. Обеспечение населения услугами водоснабжения, канализации, газоснабжения, тепла ведется в штатном режиме.
Также мы сообщали, что за неоплаченную парковку в городе не будут начисляться штрафы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950246-poyavilis-avtobusy-zhdut-hleb-chto-proishodit-v-almaty-posle-pogromov-foto/