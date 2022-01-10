"Иначе Алматы полностью разгромили бы": Динара Сатжан высказалась о помощи войск ОДКБ

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Отечественная телеведущая Динара Сатжан высказалась в поддержку действий президента Касым-Жомарта Токаева. Она отметила, что без помощи войск ОДКБ Алматы могли полностью разгромить. Кроме того, Сатжан затронула вопрос хорошей натренированности напавших на Казахстан бойцов, передает NUR.KZ.

В своем Instagram телеведущая подчеркнула, что казахстанцам в этой ситуации необходимо довериться Токаеву, который выстоял перед нападением бойцов.

"Хочу поддержать нашего президента! Он смог выстоять. И его решение позвать на помощь спецназовцев ОДКБ тоже поддерживаю. Иначе Алматы полностью разгромили бы. А затем и весь Казахстан. Несколько дней алматинцы жили в хаосе. Не было ни военных, ни полицейских.

Невозможно было смотреть на юных курсантов, которые под тяжестью экипировки и неимением тактики ничего не смогли сделать. Их просто убивали. Жестоко. Не мирные митингующие, а подготовленные бойцы! Такую жестокость тренируют годами. Кто стоит за террористами? Кто воспользовался мирными митингами? Думаю, ответы мы уже начинаем получать. А пока давайте доверимся Токаеву!" - призвала Динара Сатжан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950186-inache-almaty-polnostyu-razgromili-by-dinara-satzhan-vyskazalas-o-pomoschi-voysk-odkb/