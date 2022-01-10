В комендатуре Алматы рассказали о ситуации в городе

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Информцентр комендатуры Алматы предоставил оперативную сводку, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации комендатуры мегаполиса, зачищены от бандитских группировок следующие участки:

квадрат улиц Саина – Раймыбека – Карьерная – Жандосова,

квадрат улиц Абая – Достык – Аль-Фараби – Желтоксан.

Продолжается операция по зачистке Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов.

Всего задержано 508 участников террористических атак, мародерств и других преступлений.

Изъято 22 единицы огнестрельного оружия и 1412 боеприпасов.

На блок-постах задержаны 56 человек, 9 транспортных средств, представляющих оперативный интерес.

На пульт "102" поступило всего 1021 сообщение.

В Call-центр комендатуры поступило 525 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования.

Все сообщения отработаны, отметили в комендатуре.

Информация предоставлена за 9 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950199-v-komendature-almaty-rasskazali-o-situatsii-v-gorode/