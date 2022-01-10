В комендатуре Алматы рассказали о ситуации в городе

Информцентр комендатуры Алматы предоставил оперативную сводку, передает корреспондент NUR.KZ.
По информации комендатуры мегаполиса, зачищены от бандитских группировок следующие участки:
- квадрат улиц Саина – Раймыбека – Карьерная – Жандосова,
- квадрат улиц Абая – Достык – Аль-Фараби – Желтоксан.
Продолжается операция по зачистке Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов.
Всего задержано 508 участников террористических атак, мародерств и других преступлений.
Изъято 22 единицы огнестрельного оружия и 1412 боеприпасов.
На блок-постах задержаны 56 человек, 9 транспортных средств, представляющих оперативный интерес.
На пульт "102" поступило всего 1021 сообщение.
В Call-центр комендатуры поступило 525 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования.
Все сообщения отработаны, отметили в комендатуре.
Информация предоставлена за 9 января.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950199-v-komendature-almaty-rasskazali-o-situatsii-v-gorode/