8 человек задержали в Шымкенте за участие в беспорядках: изъяты оружие и похищенные телефоны

Беспорядки в Шымкенте. Кадр из видео: ДП Шымкента

В Шымкенте задержали 8 подозреваемых в участии в беспорядках, у них изъяли оружие и боеприпасы, а также похищенные из торгового центра в Алматинской области телефоны. Об этом сообщили в комендатуре города, передает корреспондент NUR.KZ.

В настоящее время осуществляется очистка Шымкента. Для поддержания жизнедеятельности города в сопровождении вооруженной охраны заполняются банкоматы.

С целью выявления ячеек преступников проводятся оперативно-розыскные мероприятия по линии экстремизма и миграции.

С момента беспорядков в полицию доставлено 2716 человек, к административной ответственности привлечены 177 граждан, из низ 175 арестованы на 15 суток и двое оштрафованы.

За нарушение комендантского часа к административной ответственности привлечены 33 человека, 25 из них арестованы. На блокпостах проверили 7000 автомашин.

"Задержаны 8 подозреваемых в участии в беспорядках. При осмотре автомашины изъят 1 газовый пистолет.

Также обнаружены 1 обрез калибра 16 мм с шестью патронами, 1 травматический пистолет, переделанный на боевой калибр 9 мм с пятью боевыми патронами, 67 боевых патронов калибра 7,62 мм и 3 боевых патрона калибра 5,45 мм.

Кроме того, у подозреваемых изъяты новые мобильные телефоны IPhone 11 Pro в количестве 23 штук и 3 телефона марки Samsung, похищенные из торгового центра "Апорт" в Алматинской области во время беспорядков", - сообщили в комендатуре Шымкента.

Возбуждены уголовные дела. 52 участника массовых беспорядков водворены в изолятор временного содержания.

Департамент полиции совместно с силами войсковых частей и ДЧС работают в режиме чрезвычайного положения, выставлены блокпосты на границах города, действует комендантский час, усилена охрана стратегических объектов, ситуация под контролем.

Напомним, ранее сообщалось, что две экстремистские ячейки, участвовавшие в беспорядках в Алматы, нейтрализовал КНБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950200-8-chelovek-zaderzhali-v-shymkente-za-uchastie-v-besporyadkah-izyaty-oruzhie-i-pohischennye-telefony/