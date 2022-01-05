"Народ устал": Димаш Кудайберген обратился к казахстанцам

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген обратился к митингующим и к властям Казахстана на фоне происходящих в стране событий, передает NUR.KZ.

Свое обращение музыкант опубликовал на личной странице в Instagram.

"Давайте будем максимально спокойными и серьезными и постараемся принять совместное решение!" - призвал Димаш.

Он подчеркнул, что диалог между народом и властью должен проходить спокойно, а также указал, что главное для всех казахстанцев - это единство и благополучие народа, благополучие каждого гражданина страны.

"И молодые, и пожилые, пришедшие на протесты, заботятся о своих семьях. Цены и расходы растут, и это трудно для населения. Народ устал. Поэтому необходимо принимать системные и конкретные меры по повышению уровня жизни. Единственное, братья, давайте не навредим нашему единству, пытаясь залатать дыры!" - написал певец.

Напомним, что начавшиеся ранее протесты в Алматы переросли в беспорядки. Также беспорядки произошли у здания акимата в Актау.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже дважды обращался к казахстанцам с призывами не допустить насилия и беззакония.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1949636-narod-ustal-dimash-kudaybergen-obratilsya-k-kazahstantsam/