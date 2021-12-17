Стало известно, заменят ли Градского на шоу "Голос"

Александр Градский. Фото: instagram.com/aborgradsky

Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст поставил точку в вопросе, появится ли у шоу "Голос" новый наставник вместо скончавшегося в прошлом месяце Александра Градского.

"Вместо Градского никто", – сказал РИА Новости Эрнст, добавив, что зрители сами решат, кто из команды Градского пройдет в следующие этапы конкурса.

Также он прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию, что новым членом жюри вместо Градского может стать певица Лариса Долина.

"Мы никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градского. Это ложь", – заключил Эрнст.

26 ноября стало известно о госпитализации Градского. Через два дня российские СМИ сообщили, что певец скончался. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга (ишемический инсульт).

С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос". В сентябре 2017 года композитор вернулся в шоу в роли наставника. В начале декабря этого года сообщалось, что проект "Голос" посвятят памяти Градского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1947286-stalo-izvestno-zamenyat-li-gradskogo-na-shou-golos/