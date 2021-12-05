Проект "Голос" посвятят памяти Александра Градского

Александр Градский. Фото: instagram.com/aborgradsky

Музыкальный проект "Голос" на "Первом канале" посвятят певцу и композитору Александру Градскому, скончавшемуся неделю назад. С такой новостью к телезрителям обратился ведущий Дмитрий Нагиев в эфире программы, передает корреспондент NUR.KZ.

Нагиев напомнил, что Градский в последнее время чувствовал себя плохо, но даже с "нестабильным" здоровьем не оставлял команду без поддержки. По мнению Нагиева, артист считал это своим долгом.

"А мы, в свою очередь, считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушел из жизни, ушел из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро, нашего учителя и друга", – подчеркнул он.

Ведущий подчеркнул, что певец был не только наставником проекта, но и наставником по жизни.

"Мудрый, непреклонный, бесстрашный, но при этом остро чувствующий каждого", – отметил он.

Создатели проекта, несмотря на смерть певца, не стали переснимать записанные ранее с Градским эпизоды десятого сезона. Снятый 18 ноября выпуск вышел в эфир 3 декабря.

26 ноября стало известно о госпитализации Градского. Через два дня российские СМИ сообщили, что певец скончался. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга (ишемический инсульт).

Ранее были опубликованы последние слова Градского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1945326-proekt-golos-posvyatyat-pamyati-aleksandra-gradskogo/