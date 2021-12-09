Трэвис Скотт дал первое интервью после смертельной давки на концерте

Трэвис Скотт на концерте в Хьюстоне. Фото: Erika Goldring/WireImage/Getty Images

Американский рэпер Трэвис Скотт дал первое интервью после гибели десяти человек на его концерте.

Музыкант заявил: во время выступления на фестивале Astroworld он не знал, что в зале происходит давка, добавив, что узнал о жертвах лишь за несколько минут до пресс-конференции, которая была организована после фестиваля. Слова рэпера приводит издание Лента.ру.

Хип-хоп-исполнитель отметил, что во время концертов бывают разные инциденты, например, люди падают в обморок, и он всегда останавливает мероприятие, если случается что-то подобное.

Скотт заявил, что пока не готов назвать тех, кто виноват в трагедии, так как его команда все еще пытается разобраться в этом вопросе. Он добавил, что, будучи артистом, доверяет персоналу, который отвечает за безопасность на мероприятии, и подчеркнул, что не хотел никому навредить.

Рэпер подчеркнул, что от него исходит позитивная энергия, а с поклонниками он всегда пытается выстраивать прочную связь.

"Я хочу, чтобы все помолились за фанатов, которых больше нет. Хочу, чтобы помолились за их семьи и продолжали тянуться к исцелению. Просто поддерживайте друг друга. И помните: любовь – это все", – сказал Скотт.

Напомним, 5 ноября в Хьюстоне (США) прошел фестиваль Astroworld, хедлайнером которого выступил рэпер Трэвис Скотт. Почти сразу же после начала выступления в зале началась давка, в результате которой погибли восемь человек.

11 ноября стало известно, что в одной из больниц Хьюстона скончалась 22-летняя Бхарти Шахани. Через четыре дня умер девятилетний Эзра Блаунт.

В полиции пока только расследуют этот инцидент, следовательно, официальные его причины еще не объявлены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1946225-trevis-skott-dal-pervoe-intervyu-posle-gibeli-desyati-chelovek-na-kontserte/