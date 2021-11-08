Зрителям вводили наркотики: полиция США начала расследовать смертельную давку на концерте Трэвиса Скотта

Трэвис Скотт на концерте в Хьюстоне. Фото: Erika Goldring/WireImage

Полиция Хьюстона приступила к расследованию давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта, где погибли восемь человек, самому младшему было 14 лет, передает Би-би-си.

Органы безопасности подозревают, что некоторым зрителям вводились наркотики.

По меньшей мере восемь человек погибли и сотни получили ранения на музыкальном мероприятии, которое сейчас расследуется полицией. Большинство жертв были молодые люди, самому младшему было всего 14 лет. Около 300 человек получили травмы, такие как порезы и синяки.

Вечером в пятницу во время концерта среди зрителей началась паника, и толпа двинулась к передней части сцены во время выступления рэпера.

Ранее полиция Хьюстона сообщила, что их расследование столкновения будет включать изучение сообщений о том, что кто-то в зале вводил людям наркотики.

"У нас есть видео с одним из полицейских. Он пытался задержать одного человека и вдруг почувствовал укол в районе шеи. Во время обследования он потерял сознание. Медицинский персонал заметил место укола", - рассказал начальник полиции Хьюстона Трой Финнер.

Скотт, настоящее имя которого Жак Вебстер, совершил большой прорыв в 2013 году и с тех пор был номинирован на премию "Грэмми" восемь раз.

У него есть ребенок - и еще один на подходе - от светской львицы Кайли Дженнер, которая была среди 50 000 человек на фестивале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1940983-zritelyam-vvodili-narkotiki-politsiya-ssha-nachala-rassledovat-smertelnuyu-davku-na-kontserte-trevisa-skotta/