Число погибших в давке на концерте Трэвиса Скотта в США увеличилось до девяти

Бхарти Шахани. Фото: кадр из видео

Девятый человек умер после давки на музыкальном фестивале Astroworld в американском штате Техасе, одним из организаторов которого является рэпер Трэвис Скотт, передает ABC13 Houston.

По данным телеканала, девятой погибшей стала Бхарти Шахани, ей было 22 года. Как сообщил адвокат семьи, до самой смерти девушка находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Вскоре после госпитализации у нее пропала мозговая активность.

Семья рассказала, что Бхарти пошла на концерт с сестрой и братом. Но, когда началась давка, они потеряли ее из виду.

"Впервые в жизни она просто хотела повеселиться, и это было отнято у нее", – сказала сестра погибшей.

"Как только один человек упал, люди начали падать, как домино. Это было похоже на яму. Люди падали друг на друга", – вспомнил брат Бхарти.

Отмечается, что в больнице в критическом состоянии остается девятилетний мальчик. По словам врачей, после госпитализации у него также пропала мозговая активность.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли и еще около 300 получили травмы в результате давки на музыкальном фестивале Astroworld во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Давка началась уже во время открытия фестиваля. В начале выступления артиста толпа подалась к сцене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1941831-chislo-pogibshih-v-davke-na-kontserte-trevisa-skotta-v-ssha-uvelichilos-do-devyati/