На концерте Трэвиса Скотта в США погибли 8 человек, сотни пострадали (видео)

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Восемь человек погибли и еще около 300 получили травмы в результате давки на музыкальном фестивале Astroworld во время выступления рэпера Трэвиса Скотта в американском штате Хьюстон.

Концерт популярного рэпера проходил 6 ноября в рамках первого дня фестиваля Astroworld Festival в Хьюстоне, штат Техас.

Как передает ТАСС, на двухдневный фестиваль в город собрались более 50 тыс. человек из разных стран мира.

Давка началась уже во время открытия фестиваля. В начале выступления Трэвиса Скотта толпа подалась к сцене.

При виде давки Скот остановил выступление.

В итоге была подтверждена смерть восьми человек. Различные травмы получили порядка 300 человек.

Организаторы прекратили концерт через 40 минут после начала, второй день фестиваля был отменен.

В Сети уже появились жутки кадры с места инцидента, на которых видно, как слушатели ломали ограждение и бежали вперед, раздавливая упавших, некоторые посетители теряли сознание.

Мероприятие уже назвали концертом с самым большим количеством жертв в истории США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1940897-na-kontserte-trevisa-skotta-v-ssha-pogibli-8-chelovek-sotni-postradali-video/