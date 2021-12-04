Стали известны последние слова Александра Градского

Александр Градский. Фото: instagram.com/aborgradsky

В конце ноября умер российский певец и композитор Александр Градский. Ему было 72 года. До середины месяца он снимался в шоу "Голос".

Один из подопечный музыканта Виктор Кириллов отмечает, что наставник всегда был на связи со своими учениками, пишет "СтарХит".

"Мы созванивались регулярно, а однажды Александр Борисович сам набрал меня уже после 12 ночи, я был в шоке. Из нашего последнего разговора запомнил его слова: "Вить, ты очень мощный! Когда я послушал, как ты там вверх улетаешь, в этой песне, подумал, ты народ просто снесешь. Поэтому постарайся налегке это сделать. А то люди просто офигеют!" - рассказал певец.

Еще одна подопечная мэтра Татьяна Качурина - одна из последних, кто общался с артистом перед его смертью. Для нее уход наставника стал ударом.

"Тот последний телефонный разговор навсегда останется в памяти, я переосмысливаю то, что он мне сказал. Как будто заранее понимал и чувствовал, поэтому давал наставления. Запомнила такой совет: "Таня, наплюй на то, что о тебе подумают, ты выходишь на сцену делать искусство. А то, как это воспримут, уже не в твоей компетенции". На прощание Александр Борисович сказал: "Ну все, пока, пока, зайка. Учись, пока я жив!" - резюмировала артистка.

Напомним, Александра Градского госпитализировали 26 ноября. Через два дня стало известно, что он скончался. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга (ишемический инсульт).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1945295-stali-izvestny-poslednie-slova-aleksandra-gradskogo/