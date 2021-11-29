"Ничто на земле не проходит бесследно": Димаш посвятил пост Александру Градскому

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген высказал соболезнования в связи с кончиной российского певца Александра Градского. Посвященный музыканту пост появился в Instagram-аккаунте Димаша.

"Только что узнал о том, что легенда Российской музыки покинул этот мир... Я не успел познакомиться с маэстро лично, о чем я жалею, но всегда восхищался его талантом. Покойтесь с миром, Александр Борисович.

Выражаю глубочайшие соболезнования семье маэстро и всем ценителям настоящей музыки. Ничто на земле не проходит бесследно", - написал казахстанец (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).

Напомним, Александру Градскому было 72 года. Он скончался в больнице через пару дней после экстренной госпитализации. По данным СМИ, у певца произошел инфаркт головного мозга (ишемический инсульт).

Российские звезды и премьер-министр страны в соцсетях выразили соболезнования близким певца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1944326-nichto-na-zemle-ne-prohodit-bessledno-dimash-posvyatil-post-aleksandru-gradskomu/