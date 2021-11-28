"Прощай, Саша": звезды выражают соболезнования в связи с кончиной Александра Градского

Александр Градский. Фото: Facebook.com/alexandergradsky

Многие деятели шоу-бизнеса с прискорбием восприняли новость о смерти певца и композитора Александра Градского.

Коллеги мэтра в соцсетях стали выражать соболезнования в связи с кончиной Градского.

Дима Билан, который вместе с Александром Борисовичем долгие годы являлся одним из наставников в шоу "Голос" в своем Instagram выразил слова соболезнования.

Он вспомнил, как произошло первое их знакомство, посиделки в гримерке, а также последнюю совместную съемку.

"Родной человек! Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушел в лучший мир! А я, видимо, чувствовал и прощался… Прощайте, Александр Борисович! В добрый путь! Я знаю, что вы рядом!" - написал певец.

Еще одна коллега Градского по шоу "Голос" Пелагея посвятила пост мэтру. Она назвала его мастером и настоящим наставником. По ее словам, именно таким должен быть человек, который выбрал музыку.

"Никогда не стихнет этот удивительный, поднимающий до вершин голос. Никогда свет от этой энергии, от этой жизни не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником, работать с ним. Наш недосягаемый и родной Александр Борисович, мы любили, любим, и будем любить Вас. Как любят родину – всегда", - написала певица.

Слова соболезнования также выразила победительница первого сезона "Голоса" Дина Гарипова.

"Дорогой Александр Борисович, мы всегда будем любить вас", - написала она.

Певица Лолита Милявская написала, что благодарна Градскому, с которым познакомилась, когда ей было 16, за многое.

"Всю мою жизнь вы относились ко мне как к маленькой девчонке при первой встрече. Мудрые советы, которые вы дали мне на вашей кухне, относительно моей личной жизни – я пытаюсь им следовать", - написала она.

Надежда Бабкина опубликовала архивное видео с Градским, под которым написала: "Прощай, Саша".

"Яркий, уникальный, талантливый, бескомпромиссный, категоричный. Большая утрата для всех, кто любит музыку", - опубликовал пост телеведущий Максим Галкин.

Выразил соболезнования в связи со смертью Градского и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости. Политик подчеркнул, что его смерть - невосполнимая потеря для российской культуры.

"Сегодня не стало Александра Градского – яркого, по-настоящему уникального композитора и певца, легенды русского рока. Это невосполнимая потеря для отечественной культуры, для родных и близких. Для всех нас", - заявил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что Градский всегда без остатка отдавал себя зрителям, коллегам и ученикам.

"Александра Борисовича Градского больше нет с нами, но осталось его богатое творческое наследие, добрая память о нем. Уникальный голос Александра Градского всегда будет жить в наших сердцах", - добавил он.

Напомним, что Александр Градский скончался в московской клинике на 73-м году жизни. У него произошел инфаркт головного мозга (ишемический инсульт). Несколько дней назад композитор был госпитализирован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1944306-proschay-sasha-zvezdy-vyrazhayut-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-aleksandra-gradskogo/