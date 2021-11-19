Пострадавшая в результате пожара Марина Хлебникова впала в кому

Марина Хлебникова. Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official

По словам врачей, певица находится в крайне тяжелом состоянии.

"Ожоговая реанимация, температура 36,3 градуса, состояние крайне тяжелое, на аппарате", - сообщили РИА Новости врачи из НИИ им. Н.В. Склифосовского.

Кроме того, Марина Хлебникова впала в кому, передает Telegram-канал Shot.

Певица пострадала в результате пожара в собственной квартире в Москве. Спасателей вызвала ее дочь Доминика, которая в этот момент находилась вместе с матерью и еще несколькими людьми в доме.

По словам очевидцев, Хлебникову вынесли из горящего дома без сознания, ее одежда обгорела, имелись ожоги на теле. Первую помощь ей оказывали прямо на улице.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Как известно, певица заснула с сигаретой. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Хлебникова отравилась продуктами горения и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1943000-postradavshaya-v-rezultate-pozhara-marina-hlebnikova-vpala-v-komu/