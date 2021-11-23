"Обожжены веки, поражены дыхательные пути": стало известно о состоянии Марины Хлебниковой

Марина Хлебникова. Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official

Стало известно о состоянии певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей в результате пожара в своей квартире в Москве несколько дней назад. По словам врачей, у 56-летней исполнительницы сильно обожжены веки.

Как рассказал изданию "Комсомольская правда" источник в здравоохранении, певица все еще находится в ожоговой реанимации НИИ им. Склифосовского, но в ее состоянии наблюдается положительная динамика.

"В субботу Хлебникову сняли с ИВЛ, она дышит самостоятельно, но все еще находится в медикаментозной коме. Медики пристально следят за всеми показаниями состояния пациентки, и если ей станет хуже, незамедлительно подключат ИВЛ снова.

Никакие серьезные операции артистке не проводили. Известно, что у нее сильные ожоги век и, придя в сознание, она, вероятно, столкнется с трудностями - ей будет больно смотреть. Также у Хлебниковой сильно поражены дыхательные пути", - цитирует издание собственный источник.

Врачи отмечают, что пока говорить о каких-либо пластических операциях или пересадке кожи рано.

"Возможно, пластика понадобится, но это станет понятно значительно позже. Сначала врачи ждут, что ткани заживут и появится рубец. Впрочем, на лице они почти не образуются. Но все равно нельзя исключать, что веки заживут самостоятельно", - объяснил кандидат медицинских наук, хирург Илья Колышев.

Напомним, пожар в квартире певицы случился 18 ноября. Сообщалось, что Хлебникову госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что артистка впала в кому, ее подключили к аппарату ИВЛ.

В экстренных службах назвали предварительную причину пожара. По словам экспертов, возгорание могло возникнуть из-за замыкания электропроводки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1943431-obozhzheny-veki-porazheny-dyhatelnye-puti-stalo-izvestno-o-sostoyanii-mariny-hlebnikovoy/