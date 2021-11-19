Названа предварительная причина пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой

Марина Хлебникова. Фото: Telegram/Shot

Специалисты назвали предварительную причину пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой, передает РИА Новости.

Как рассказал представитель экстренных служб Москвы, причиной пожара стала неисправность электрооборудования после проведенного ремонта.

"Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки", - говорит специалист, подтвердив, что недавно в ее квартире проводился ремонт.

Он добавил, что певицу увезли в институт Склифосовского без сознания.

Известно, что Хлебникова находится в тяжелом состоянии в ожоговой реанимации. Она впала в кому. На момент пожара певица находилась в квартире с дочерью Доминикой и еще несколькими людьми.

Как рассказали очевидцы произошедшего, спасатели вынесли ее из дома в обгоревшей одежде и с ожогами на теле. Первую помощь женщине оказали на улице. Она отравилась продуктами горения.

Ранее причиной пожара называли неосторожное обращение с огнем. Хлебникова якобы заснула с сигаретой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1943003-nazvana-predvaritelnaya-prichina-pozhara-v-kvartire-pevitsy-mariny-hlebnikovoy/