Певица Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в Москве (видео)

Марина Хлебникова. Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official

Известная российская певица Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в квартире в Москве. Знаменитость госпитализировали в тяжелом состоянии.

О пожаре в квартире 56-летней певицы сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, в двухуровневой квартире Хлебниковой загорелись личные вещи. Вместе с певицей в доме находились еще несколько человек. Их всех удалось спасти.

Информацию подтвердили изданию РИА Новости в экстренных службах.

Согласно официальным данным, общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

"Из квартиры спасены пять человек, двое из них переданы медикам для осмотра. В 22.51 пожар ликвидирован", - сообщили изданию в экстренных службах.

В экстренных службах также подтвердили, что Хлебникова госпитализирована. Предварительно, она отравилась продуктами горения.

Как пишет Mash, вместе с певицей в доме находилась ее дочь Доминика. Она и вызвала пожарных.

Очевидцы рассказали каналу, что из подъезда на носилках сначала вынесли мужчину, затем Марину. Она была без сознания, в обгоревшей одежде и ожогах. Помощь женщине пришлось оказывать прямо на улице, потому что в машине скорой помощи уже находился пострадавший мужчина.

Telegram-канал "112" сообщает, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, певица заснула с сигаретой.

Между тем, на официальной странице певицы в Instagram появилось обращение к поклонникам.

"Дорогие друзья, поклонники и журналисты. Все мы с вами пребываем в некоем состоянии шока от случившегося, и естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации, и мы дадим эти комментарии, как только сможем. Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не "напрыгивать" на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии - мы обязательно их дадим", - говорится в публикации (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Авторы публикации также попросили не верить "вырванным из контекста фразам" и "мольбам о помощи", а дождаться официальных комментариев от представителей певицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1942923-pevitsa-marina-hlebnikova-serezno-postradala-pri-pozhare-v-moskve-video/