Димаш Кудайберген опубликовал пост в ответ на шутки над ним

Народный артист Казахстана, отечественный исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал в соцсети пост, в котором поблагодарил земляков за внимание, даже принимающее странные формы, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Димаша.

"Сегодня узнал, что в социальных сетях мои земляки активно обсуждают мое произведение "История одного неба”.

Говорят, если над тобой шутят - значит, ты жив и интересен. Спасибо, дорогие земляки, за креативные шутки и внимание - даже если оно принимает неожиданные формы.

А вам, мои дорогие фанаты по всему миру - огромное спасибо за то, что вы всегда меня защищаете и за то, что отстаиваете добро и искренность. Ваши слова для меня - как музыка", - написал Кудайберген и пригласил поклонников на фан-встречу в конце мая в Алматы.

Напомним, ранее Димаш Кудайберген сообщил, что в мае проведет фан-встречу в Алматы.

"В честь моего дня рождения 26 мая на Almaty Arena состоится фан-встреча "D and Dears", приуроченная к выходу концерта Stranger в кинотеатрах!

Вас ждет шоу, посвященное моему творчеству, с участием казахстанских артистов, рассказы о закулисье, ответы на вопросы, премьеры новых песен и клипа", - отметил артист.

До этого Димаш выложил видео с выступления на фестивале "Актау - культурная столица тюркского мира" и поздравил жителей Актау со знаменательным событием - присвоением городу этого статуса.

Мы также писали, что Димаш Кудайберген встретился с 87-летней мастерицей из Мангистау. О том, как прошел праздник в Актау можно прочитать здесь.