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Димаш Кудайберген встретился с 87-летней мастерицей из Мангистау (видео)

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Димаш Кудайберген на встрече с мастерицей из Манистау
Димаш Кудайберген на встрече с мастерицей из Манистау. Кадр из видео: instagram.com/aktau_akimdigi

Димаш Кудайберген встретился с 87-летней мастерицей из Мангистау. Пожилая женщина подготовила ему презент своими руками, а певец подарил ее внуку памятный подарок, передает NUR.KZ.

Шархат Толемисова приехала на церемонию открытия фестиваля "Актау – культурная столица тюркского мира" и участвовала в мероприятии два дня, чтобы лично вручить свой подарок Димашу Кудайбергену - она изготовила для него шашақ (кисточки для украшения в национальном стиле - прим. ред.).

"Димаш - наш сын. Когда услышала, что он приедет, подумала, почему бы не не связать для него шашақ. Я очень хотела встретиться с ним и лично украсить его домбру своим изделием", - рассказала мастерица.

На встречу с ней приехал 10-летний внук. Димаш не оставил мальчика без подарка - он вручил ему свое кольцо и цепь с кулоном.

"Я услышал из соцсетей, что бабушка связала для меня своими руками подарок. После концерта не смог с ней встретиться. Но сегодня мне наконец удалось с ней увидеться", - отметил Димаш.

Мастерица пояснила Димашу смысл, скрытый в изделии, и дала ему свое благословение.

Отметим, что Димаш выступил на масштабное мероприятии "Актау – культурная столица тюркского мира". О том, как прошло можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2233628-dimash-kudaybergen-vstretilsya-s-87-letney-mastericey-iz-mangistau-video/