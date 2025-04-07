Димаш Кудайберген встретился с 87-летней мастерицей из Мангистау (видео)

Димаш Кудайберген встретился с 87-летней мастерицей из Мангистау. Пожилая женщина подготовила ему презент своими руками, а певец подарил ее внуку памятный подарок, передает NUR.KZ.

Шархат Толемисова приехала на церемонию открытия фестиваля "Актау – культурная столица тюркского мира" и участвовала в мероприятии два дня, чтобы лично вручить свой подарок Димашу Кудайбергену - она изготовила для него шашақ (кисточки для украшения в национальном стиле - прим. ред.).

"Димаш - наш сын. Когда услышала, что он приедет, подумала, почему бы не не связать для него шашақ. Я очень хотела встретиться с ним и лично украсить его домбру своим изделием", - рассказала мастерица.

На встречу с ней приехал 10-летний внук. Димаш не оставил мальчика без подарка - он вручил ему свое кольцо и цепь с кулоном.

"Я услышал из соцсетей, что бабушка связала для меня своими руками подарок. После концерта не смог с ней встретиться. Но сегодня мне наконец удалось с ней увидеться", - отметил Димаш.

Мастерица пояснила Димашу смысл, скрытый в изделии, и дала ему свое благословение.

Отметим, что Димаш выступил на масштабное мероприятии "Актау – культурная столица тюркского мира". О том, как прошло можно прочитать здесь.