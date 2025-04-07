Ножевое, инсульт, обмороки: десяткам людей понадобилась медпомощь на празднике в Актау

5 апреля в Актау прошло масштабное мероприятие "Актау – культурная столица тюркского мира", на котором нескольким десяткам человек понадобилась помощь, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, праздничное мероприятие собрало свыше 100 тысяч зрителей. В Актау в небо взмыли 600 дронов, устроивших зрелищное шоу.

Гвоздем вечера стало выступление певца с мировым именем Димаша Кудайбергена.

Но не обошлось и без пострадавших. Как рассказали в пресс-службе Мангистауской областной станции скорой медицинской помощи рассказали, во время праздника на набережной сотрудниками неотложки была оказана помощь 41 человеку.

"В основном обмороки, но был один случай ножевого ранения, один инсульт и одно нарушение сердечного ритма. Нашими сотрудниками были выставлены предварительные диагнозы и пациенты отправлены в больницу", - сообщили в медучреждении.

После обследования в медучреждении ножевое ранение оказалось резаной раной, пострадавшему оказали помощь и сразу отпустили домой на амбулаторное лечение. Пациенту с предварительным инсультом поставили диагноз "Нейроциркуляторная дистония". Он также после осмотра поехал домой.