Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Димаш Кудайберген показал видео с выступления в Актау и поздравил город с новым статусом

Опубликовано:

Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана, певец Димаш Кудайберген поздравил жителей Актау со знаменательным событием - городу был присвоен статус культурной столицы тюркского мира, передает NUR.KZ.

В своем блоге в Instagram Димаш выложил видео с выступления на фестивале "Актау - культурная столица тюркского мира".

Невероятная атмосфера царила на концерте - люди были рады увидеть артиста, а он - своих зрителей.

"Поздравляю священный город Актау с получением статуса столицы тюркского мира. Это не просто статус, это признание богатого культурного наследия нашей страны, истории, духа народа. От чистого сердца благодарю пришедших на концерт зрителей - их было свыше 150 тысяч", - написал Димаш.

"Поздравляем тебя, Актау и весь Казахстан!", "Самый лучший артист мира", "Отличные съемки", "Ну это было потрясающе! Это был настоящий небольшой концерт! Сколько зрителей собралось, чтобы увидеть и услышать вживую Димаша", - отреагировали в Сети.

Мы также писали, что Димаш Кудайберген встретился с 87-летней мастерицей из Мангистау. О том, как прошел праздник в Актау можно прочитать здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2233926-dimash-kudaybergen-pokazal-video-s-vystupleniya-v-aktau-i-pozdravil-gorod-s-novym-statusom/