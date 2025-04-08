Димаш Кудайберген показал видео с выступления в Актау и поздравил город с новым статусом

Народный артист Казахстана, певец Димаш Кудайберген поздравил жителей Актау со знаменательным событием - городу был присвоен статус культурной столицы тюркского мира, передает NUR.KZ.

В своем блоге в Instagram Димаш выложил видео с выступления на фестивале "Актау - культурная столица тюркского мира".

Невероятная атмосфера царила на концерте - люди были рады увидеть артиста, а он - своих зрителей.

"Поздравляю священный город Актау с получением статуса столицы тюркского мира. Это не просто статус, это признание богатого культурного наследия нашей страны, истории, духа народа. От чистого сердца благодарю пришедших на концерт зрителей - их было свыше 150 тысяч", - написал Димаш.

"Поздравляем тебя, Актау и весь Казахстан!", "Самый лучший артист мира", "Отличные съемки", "Ну это было потрясающе! Это был настоящий небольшой концерт! Сколько зрителей собралось, чтобы увидеть и услышать вживую Димаша", - отреагировали в Сети.

Мы также писали, что Димаш Кудайберген встретился с 87-летней мастерицей из Мангистау. О том, как прошел праздник в Актау можно прочитать здесь.