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Димаш Кудайберген проведет фан-встречу в Алматы накануне выхода в кинопрокат своего шоу

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана, отечественный исполнитель Димаш Кудайберген в мае проведет фан-встречу в Алматы. Об этом он сообщил в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Накануне Димаш сообщил фанатам, что сделает важное заявление и попросил оставаться на связи. Как и обещал, певец выступил с заявлением перед поклонниками.

"В честь моего дня рождения 26 мая на Almaty Arena состоится фан-встреча "D and Dears", приуроченная к выходу концерта Stranger в кинотеатрах!

Вас ждет шоу, посвященное моему творчеству, с участием казахстанских артистов, рассказы о закулисье, ответы на вопросы, премьеры новых песен и клипа", - отметил артист.

Он также рассказал, что с 27 мая шоу Stranger, прошедшее в Астане, выйдет в кинопрокат.

"Это впервые, когда в нашей стране будет показан концерт на больших экранах с объемным звуком 5.1 и эффектом присутствия! До встречи! Люблю вас", - написал Димаш.

"Живое общение Димаша и dears, новые песни, клип. Вот это сюрприз!", "Димаш, это замечательная новость. Такой концерт на большом экране - мечта! Многие прилетят в Алматы", "Классная новость", "Вот бы и в Астане прошла фан-встреча", - отреагировали обрадованные поклонники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2234897-dimash-kudaybergen-provedet-fan-vstrechu-v-almaty-nakanune-vyhoda-v-kinoprokat-svoego-shou/